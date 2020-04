“Todos es muy extraño”. Dos amigos con sus respectivos hijos se han cruzado en el Paseo Marítimo de Sanlúcar y mantienen una brevísima conversación en estos tiempos del coronavirus en los que casi todo está prohibido.

Efectivamente, ha sido extraño el paseo de las primeras familias sanluqueñas que han decidido sacar a sus niños a la calle este domingo. No pocos chicos han vuelto a disfrutar del Marítimo y del céntrico bulevar de La Calzada –algunos, también de la playa-, pero, a fin de cuentas, no se trata de una jornada dominical cualquiera, de esas de las de antes de la crisis. Bicicletas, patinetes, carritos… y también mascarillas e incluso guantes. Los niños han salido a la calle después de seis semanas de confinamiento, pero el siempre concurrido domingo de Sanlúcar no ha recuperado su alegría.

Al informar de la última orden del Ministerio de Sanidad en relación a la salida de los menores de 14 años, el Ayuntamiento de Sanlúcar no ha dejado de recordar a la población la vigencia del estado de alarma y la necesidad de “mantener el confinamiento en nuestros hogares como hasta ahora para evitar cualquier riesgo innecesario”. Los paseos de siempre, la alegre normalidad, todavía están por llegar.