Cinco personas han sido denunciadas en Chipiona por bañarse en la playa pese al estado de alarma motivado por la crisis del coronavirus, según ha informado el alcalde del municipio.

Luis Mario Aparcero ha manifestado que se trataba de un "grupito" de ciudadanos que "aún no se han enterado" de las normas establecidas al respecto, pero que supone "un caso muy aislado que no se puede generalizar". "Otros que no se acordaban de que los perros no pueden bajarse a las playas desde hace muchísimos años en estas fechas serán denunciados, porque nadie se imaginaba que los propietarios iban a incumplir esa norma. Fueron pocos, pero parecía que todo el mundo llevaba sus perros a la playa", ha comunicado. Además, entre otras personas, ha sido denunciada una que "iba paseando con su caballo por la playa".

En términos generales, el regidor chipionero ha asegurado que en el inicio de la desescalada "el comportamiento mayoritario de los casi 20.000 ciudadanos de Chipiona ha sido ejemplar". "Muchos han decidido no salir aún de sus casas, porque han entendido que no es obligatorio dar un paseo, hacer deporte o curiosear. Otros, en su derecho a salir, lo han hecho de lujo, guardando las distancias, cumpliendo las horas y los turnos, no parándose a charlar, no haciendo corrillos, con mascarillas, incluso con guantes , buscando horarios que no produzcan aglomeraciones. En definitiva, han sido ejemplares", ha explicado.

Según Aparcero, "los miles y miles de propietarios de segundas residencias que desean venir a ver sus casas están cumpliendo ejemplarmente las normas". En respuesta a comentarios difundidos a través de las redes sociales, ha aseverado que "no es cierto que un 90% de gente de fuera esté entrando en Chipiona". En este sentido, ha señalado que "los incumplidores son unos pocos, no llegan ni siquiera al 1% y están siendo controlados por las fuerzas de seguridad en los domicilios y atendiendo denuncias y llamadas".

En palabras también del alcalde, frente a "la inmensa mayoría" de los vecinos, "están los otros, los de siempre, los incumplidores, los delincuentes, los listillos, los que se creen que todo el monte es orégano, los que no tienen ni miedo ni complejo en engañar y poner en riesgo su propia salud y la de los demás, los que se aventuran aun a sabiendas de que los pueden coger y tendrán que pagar su sanción". "De esos también tenemos. Afortunadamente, no son muchos, pero existen y dan la impresión que son bastantes más", ha añadido.

El Ayuntamiento ha retirado las banderas rojas de las playas porque en la actual fase de desescalada están autorizados los deportes náuticos y los paseos respetando "los horarios permitidos dentro de cada franja horaria y las distancias a los domicilios".