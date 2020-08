Las carreras de caballos de Sanlúcar salen en el cupón de la ONCE

La ONCE dedicará el sorteo de fin de semana del próximo domingo, 9 de agosto, a las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda.

Pese a que las carreras han sido suspendidas como medida de prevención ante el impacto de la pandemia del Covid-19, la ONCE dedicará el sorteo de este domingo, como tenía previsto, a esta celebración “como un gesto de promoción de Sanlúcar de Barrameda en toda España y de compromiso de la ONCE con sus ciudadanos”, según ha escrito el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, en una carta que ha remitido al alcalde de la localidad gaditana, Víctor Mora.

Son cinco millones y medio de cupones que llevan como motivo las carreras de Sanlúcar que, aunque no se celebren este año, siguen siendo para el delegado territorial de la ONCE “una forma de invitar a todos los españoles a que conozcan la riqueza del patrimonio de Sanlúcar y que disfruten de la ciudad con todas las garantías de seguridad”, según destaca Cristóbal Martínez.

El delegado territorial de la ONCE confía en que el año que viene pueda haber un nuevo sorteo dedicado a las carreras de Sanlúcar “para seguir apoyando y promocionando uno de los referentes turísticos y deportivos del verano andaluz”.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Y para este viernes, 7 de agosto, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote 75 millones de euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.