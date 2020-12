El Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar ha aprobado definitivamente las ordenanzas fiscales para el próximo año con los únicos votos favorables del Gobierno PSOE-Ciudadanos (Cs), el rechazo de IU; la abstención del PP y el concejal José Manuel Martínez Ayala, que sigue figurando como edil de Vox pese a su llamativa intervención en la sesión del pasado 29 de septiembre; y la ausencia del munícipe de Podemos –actualmente en Adelante Sanlúcar-, David Rodríguez Alhambra, a quien los socialistas se han referido en su valoración del debate como “el ahora expodemita”.

Este acuerdo plenario incluye el rechazo de las alegaciones presentadas por IU y el PP con el resultado de la votación indicado. Se ha producido en una nueva sesión extraordinaria semipresencial, con la asistencia únicamente del alcalde, Víctor Mora (PSOE), y los portavoces de los grupos políticos y el seguimiento telemático por parte de los demás concejales.

El Gobierno local ha destacado que las ordenanzas aprobadas “establecen la congelación de la totalidad de los impuestos y tasas e incluso la bajada de algunos de ellos”.”Se congelan las ordenanzas fiscales para 2021 en su totalidad, excepto una bajada del 0,5% en los recibos de agua, piscina cubierta, cementerio, tanatorio y escuela de vela. Además, se incrementa la bonificación en algunos impuestos y entra en vigor la nueva bonificación del IBI de viviendas sociales en zonas como El Almendral, Huerta de San Cayetano o El Palomar”, ha precisado.

Igualmente, la coalición PSOE-Cs ha subrayado que “las ordenanzas recogen las inversiones que el Gobierno local está realizando para apoyar a los autónomos de la localidad tanto para favorecer el empleo estable como para la creación e inversión de empresas, sin olvidar la línea dispuesta durante la pandemia para paliar los efectos de la Covid-19 en los comercios”.

En palabras del concejal de Economía y Hacienda, David Salazar (PSOE), “aunque se incrementen los gastos de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos -sueldos de trabajadores, gastos de material y demás-, esto no repercutirá en las ordenanzas, de manera que se puede decir que no solo no se congelan los impuestos municipales, sino que algunos incluso bajan”.

El primer teniente de alcalde, Javier Gómez Porrúa (Cs), ha resaltado que “estas ordenanzas son una muestra de la responsabilidad del equipo de Gobierno, que no aumenta la presión fiscal a los ciudadanos en estos momentos tan difíciles para todos”.

En su valoración como partido, el PSOE se ha pronunciado en el mismo sentido, al tiempo que ha criticado el rechazo de la oposición lamentando que “mire para otro lado y la fuerza se les vaya por la boca”. “El ejemplo más palmario es Carmen Álvarez, la concejala de IU, que en Sanlúcar vota que no a la congelación de las tasas municipales, mientras que en la Diputación de Cádiz, donde cobra más que el alcalde y casi como el presidente del Gobierno, vota favorablemente. Allí tiene 60.000 razones (euros) para ello”, afirman los socialistas.

Por su parte, IU ha censurado que “las ordenanzas fiscales son injustas, propias de una política de derechas”, demostrando la "falta de sensibilidad social” del Gobierno local pese a la pandemia. Según Álvarez, “suponen un sistema tributario local injusto que nada tiene que ver con el sistema tributario progresista bajo la máxima de que pague más quien más tenga o más gane”. Sostiene que es “injusto”, entre otras ordenanzas, “no bajar de manera efectiva el IBI, que es abusivo, sabiendo que hay margen suficiente para ello”.