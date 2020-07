La ONCE reparte 1,8 millones en Rota con 53 cupones premiados

El cupón de la ONCE ha repartido más de 1,8 millones en Rota, donde se han vendido 53 cupones premiados con 35.000 euros a las cinco cifras, que suman un total de 1.855.000 euros en premios.

Jesús González ha sido el encargado de repartir esta fortuna en su kiosco ubicado en la calle San Juan Bosco, en la Barriada de San Antonio. González que ha cumplido 33 años como vendedor de la ONCE en Rota ha vendido 53 de los 55 números que integran la serie completa que integran los sorteos de diario de la ONCE de lunes a jueves y asegura que no ha podido dormir en toda la noche. “Estoy eufórico”, resume”, “más contento que si me hubiera tocado a mi, porque es una barriada que me ha apoyado siempre, son gente que me han apoyado durante muchos años”, asegura, y más feliz aún por haber dado el premio de forma tan repartida.

El vendedor reconoce que el reencuentro con su clientela tras los tres meses de parón de los sorteos de la ONCE por la pandemia resultó “muy bonito porque somos una gran familia”, señala. Jesús comenzó la celebración del premio anoche, nada más conocer la noticia, en un bar donde el dueño ganó 35.000 euros con uno de los cupones agraciados. “Dar ese dinero en Rota ahora mismo está muy bien”, dice pensando en la crisis provocada por el Covid-19. “Va a ser una alegría muy grande”, concluye.

El cupón del 30 de junio estaba dedicado al reloj del ayuntamiento de Toro, en Zamora, dentro de la serie monográfica que, bajo el lema ‘Ciudades en punto y hora’, la ONCE dedica a los relojes más emblemáticos de España.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.