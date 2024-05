Maíllo reivindica en la Feria de Sanlúcar la apuesta de IU por los agricultores de la Costa Noroeste

La Feria de la Manzanilla ha servido como escenario de lujo para las reivindicaciones que el recientemente elegido coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha realizado de cara a los próximos comicios en clave europea del 9 de junio. Maíllo insiste en la necesidad de "caminar hacia una Europa que se preocupe por los que producen la tierra y no por los que la poseen".

Esta es la primera visita institucional e intervención oficial que el nuevo coordinador de IU ha hecho en la provincia de Cádiz. Sanlúcar, con el Gobierno local comandado por Carmen Álvarez es una de las tres localidades con más de 50.000 habitantes con la alcaldía en manos de la histórica fuerza izquierdista. De este modo, la Feria de la Manzanilla sirvió para un encuentro en el que, además del coordinador federal y la alcaldesa sanluqueña, estuvieron presentes el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, así como la dirección provincial y local de IU.

En un ambiente de campañas europeas -IU se integra en la coalición de Sumar-, Maíllo reivindicó la trascendencia de estas elecciones para los intereses agrarios que tanta fuerza poseen en la ciudad de Sanlúcar y en la Costa Noroeste. De este modo, ensalzó la labor de Carmen Álvarez en la defensa de estos intereses, "que son de la mayoría de la gente del campo, los que trabajan en propiedades de una agricultura social y familiar, que está amenazada por la PAC (Política Agraria Común)”. El coordinador atacó y señaló como injusta la actual PAC “porque promociona al especulador y al propietario, no al que produce; tenemos 440.000 agricultores que reciben ayudas de 1.300 euros, frente a las grandes acaparadoras de tierras, como Mercadona, Telefónica, etc., que no bajan del millón de euros de subvención en el caso mínimo”.

Maíllo también aportó en su intervención lo que consideran las "tres propuestas estrella" con la que la coalición progresistas Sumar se presenta a las elecciones europeas: la derogación de los tratados de Libre Comercio, una reforma profunda de la PAC y el establecimiento de un límite de precios. Lo primero para derogar el dumpin ambiental, lo segundo para modificar el criterio de asignación de ayudas y lo tercero para garantizar beneficios de los productores. "Los pequeños agricultores garantizan la cadena alimentaria en nuestros territorios", destacó. El coordinador pide que las propuestas se vean respaldas con "apoyo, que se traduzca en votos el 9 de junio en favor de Sumar para tener fuerza política en Europa que combata los avances de la derecha y la extrema derecha, que son los avances de las políticas especulativas y de los grandes terratenientes”.

Por su parte, la alcaldesa de Sanlúcar también formó parte del acto de campaña, agradeciendo en primer lugar la visita a la ciudad del recién elegido coordinador federal de IU, enfatizando en la importancia de trasladar las elecciones europeas al poder municipalista, “a los de abajo, y los de abajo somos los ayuntamientos, la última institución que hay, empezando por Europa”. Carmen Álvarez coincidió con Antonio Maíllo en el "daño" que le hace a Sanlúcar la actual Política Agraria Común y también puso en la mesa la necesidad de una política europea de pesca que apueste por "la sostenibilidad y el medio ambiente". "Hay que tener en cuenta la peculiaridad de esta zona, porque aquí el arrastre no hace daño".

La regidora sanluqueña lamentó las escasas ayudas que reciben los pequeños agricultores, de los que señala que “no les puede costar más producir que lo que luego se les paga en el mercado”, mientras Europa “no pone coto a los productos de terceros países”. La alcaldesa de Sanlúcar recrimina a quienes dicen defender a los agricultores “poniendo banderas en los tractores” y no con políticas agrarias eficaces.