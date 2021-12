Que vuelvan por el puente los que se fueron

Así cantaba el alcalde de Cádiz, entonces un simpático comparsista . Seis años en el gobierno de la ciudad y el principio de realidad cae sobre él: la ciudad ha perdido otros 1.200 habitantes. No solo no vuelve nadie, sino que los más jóvenes se van sin remedio. No sé qué fue de Pakito, aquel símbolo que usaron los de Por Cádiz Sí Se Puede en 2015, igual no ha vuelto. Ahora lo que pasa en la ciudad es responsabilidad de quienes gobiernan. Vale, es la vivienda, el empleo, la falta de perspectivas. Eso no lo arregla solo el Ayuntamiento y no se arregla en seis años, pero al final la demagogia es un booomeran que se vuelve contra quienes la usan.