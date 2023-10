A vivienda (anunciada) por día

No hay que confundir los anuncios con la realidad. No se puede vivir en un mundo virtual donde basta que el alcalde anuncie la construcción de viviendas para que se pueda contar como si ya se hubieran hecho. Si bastasen los anuncios en Cádiz no habría problema de paro ni de vivienda. Todavía estamos a la espera de las viviendas sobre palafitos que prometió el PP con el goebels de casapuerta, Jorge Moreno, en la época en la que Bruno estaba en el Equipo de Gobierno y la ciudad gastaba 10 millones de euros al año en propaganda. Lo mismo se podría decir de los 5.000 mil puestos de trabajo que se iban a crear en la Zona Franca. Más cercano: la fábrica de Torrot en la Zona Franca, que también nos pintaron de color de rosa ya en la época de Kichi. Por no hablar de la Plataforma Logística Sur de Europa.