La verdad de las mentiras

Dicen que Kichi lleva toda la vida acudiendo a la salida del Cristo de La Palma con su familia. Me permiten que lo dude. Yo empecé a ver en las redes sociales lo que ponía y decía Teresa Rodríguez hará tres años más o menos. De hecho ella es de Rota y cuando se vino a vivir a Cádiz no fue al Barrio de La Viña. Y la anterior mujer de Kichi vivía con él por la plaza Asdrúbal. Así que dudo yo que llevara tantos años años en la salida de esa procesión. Dicho lo cual, si Trotski levantara la cabeza y viera a seguidores suyos adorando una imagen , le daría un patatús. Me huele a postureo. Que vaya a la calle de La Palma a tomar el aperitivo el lunes , me lo creo.