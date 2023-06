La verdad de las mentiras

Teresa Rodríguez fue elegida eurodiputada en mayo de 2014. Juró en arameo que no iba a estar más de ocho años viviendo de la política porque ellos eran diferentes. Llegado mayo de 2012, momento en el que era preciso cumplir esa promesa, se hizo la loca y se presentó a las elecciones autonómicas al frente de su nuevo partido, Adelante Andalucía, después de la agria ruptura con Podemos. En diciembre, tras ocho años y 7 meses, dejó el escaño. Podríamos decir que a costa de cumplir su promesa, si somos benignos, engañó a su electorado andaluz. Se incorporó con fanfarria a su puesto de profesora en Puerto Real, toda ufana. Ahora dicen que va a encabezar la candidatura de Adelante por la provincia, una especie de Teruel También Existe a la gaditana. Lo nuestro duró, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Si en julio va en esas listas pueden ocurrir varias cosas: que se vaya a Madrid a ser insignificante y volver a vivir de la política en contra de lo que prometió o lo que es más probable, que haga el ridículo más espantoso y no salga pero divida el voto de la izquierda. Eso , claro, en el supuesto de que encabece la lista de su partido. No veo diferencias con respecto al chalet de Galapagar.