La verdad de las mentiras de Yolanda Díaz

El otro día la vicepresidenta del PCE Yolanda Díaz fue de "Los enteraos": yo ya dije que se venía una pandemia pero me llamaron alarmista, yo que he estado 30 años vendiendo pipas frente a la farmacia de la Avenida. En lo que sí estoy de acuerdo, ya lo dijo Errejón y le echaron de Podemos, es que quedarse en un rincón como garantes de la verdad verdadera no le va a proporcionar ni a IU ni a Podemos absolutamentenada.