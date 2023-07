La verdad de las mentiras. Por Fernando Santiago

Como dijo Quevedo, “nadie promete tanto como el que no va a cumplir”, y eso que el famoso escritor no había vivido una campaña electoral. En política las mentiras se han convertido en algo natural. Para Pedro Sánchez decir que no pactaría con Podemos o que no acordaría con los independentistas es un cambio de opinión. El que se engola llamando a Sánchez mentiroso, Núñez Feijóo, miente más que habla, como ha quedado demostrado con el caso del espionaje de Pegasus, cuando se inventó por la cara que el presidente del Gobierno no había querido colaborar con la justicia, o sobre las pensiones, cuando dijo que siempre el PP había apoyado la revalorización con respecto al IPC, luego se demuestra que es mentira y él lo llama “inexactitudes”, el que no iba a mentir nunca, el amigo del narcotraficante. Dicho lo cual, las cosas no son tan apocalípticas como nos las pintan. Es verdad que Pedro Sánchez indultó a los golpistas catalanes y pactó la ley de vivienda con Bildu, igual que es verdad que Feijóo solo aplica lo de que gobierne la lista más votada cuando le conviene, por no hablar del uso infam con fines electorales del terrorismo de ETA cuando la banda terrorista desapareció hace años, lo de “que te vote Txapote” es vomitivo. El nivel máximo de inmoralidad lo aplica Vox, un partido no solo de extrema derecha, sino verdaderamente repugnante. Sus puntos de vista contra la ley de eutanasia son crueles, su apoyo al franquismo deja en evidencia eso que dicen algunos que es un partido constitucional: no puede ser acorde con la Constitución aquellos que defienden al Dictador. Vox está contra las vacunas(¡!), rechaza la lucha contra el cambio climático, es un partido abiertamente machista, está en contra de la diversidad sexual. Por si fuera poco, es un partido racista que achaca a los migrantes todos los males, aunque luego ellos mismos tengan a mujeres marroquíes o sudamericanas cuidando a sus mayores, sin contrato por supuesto. Nada dicen de las condiciones infrahumanas en las que viven los migrantes que recogen las fresas de Huelva, la aceituna de Jaén, las hortalizas de Almería, las peras de Lérida, los melocotones de Murcia. Luego llevan a sus niños a colegios religiosos, se dan golpes de pecho por España, pero no aplican la caridad ni la compasión que dice promover esa religión que ellos proclaman pero no cumplen. El colmo son los del Opus que nos dan lecciones de moral un día sí y otro también, desde columnas de periódico, desde el colegio Guadalete o desde cualquier púlpito. Esa España retrógrada que habíamos olvidado, pretende volver de la mano de Vox, esta vez sin Tatín, enviado al exilio de Roche tras cuatro años culiparlantes.