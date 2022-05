Dice la Subdelegación y el PSOE que no hay previsto el traslado de la Comisaría a Puerto Real. No me extraña, llevan décadas para construir el nuevo edificio de la Subdelegación en el solar donde estaba el Gobierno Civil, han tardado años en la reforma del edificio de la actual Comisaría, llevan dos años desde que anunciaron las obras en las murallas. Me extrañaba mucho que se fuera a ir la Comisaría, al menos en los próximos 10 ó 20 años, al ritmo que el Estado hace las cosas en Cádiz, vaya. O la Junta de Andalucía, que para la Ciudad de la Justicia lleva 15 años, para el Nuevo Hospital otro tanto y de Valcárcel nada se sabe. Así va esta ciudad.