Los topicazos gaditanos en la prensa nacional e internacional

Una vez detrás de otra sean medios nacionales o internacionales, todos caen en las mismas recomendaciones y los mismos tópicos.La gracia de Cádiz, el atlántico, el Faro, el Manteca y demás. Da igual que venga un tipo de la BBC, The Guardian , The New York Times, El Viajero o Telecinco. Estamos abonados a los lugares comunes, los sitios de costumbre, el tópico. Alguien debería esforzarse un poco.