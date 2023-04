El tiempo pasa. Por Fernando Santiago

Martín Vila, tan dado el ditirambo (“la mejor concejala de Salud y Vivienda de la historia”) no sé qué dirá de sí mismo. Supongo que maravillas, pensará que es el mejor concejal de Urbanismo de la historia . A pesar de que Martín lleva ocho años en el gobierno , 4 en la oposición más el tiempo que estuvo como asesor de Turismo en la Junta de Andalucía, no ha sido mal concejal pero el mejor, a mi entender, fue Juan Jiménez Mata, y eso que gobernó menos de la mitad del tiempo porque dimitió tras rechazar el acuerdo de permuta entre el suelo que la ciudad regaló a Altadis a cambio de la antigua fábrica . Altadis se fue, en Plocia ahora hay un Palacio de Congresos. Juzguen ustedes. Mata dejó planteadas decenas de actuaciones que se fueron haciendo en el transcurso del tiempo. De Martín quedará para la historia el carril bici, proyectado en época de Teófila, pero que él sacó adelante a pesar de la oposición de otros partidos y de algunos vecinos. A mi modesto entender tuvo razón en la ordenanza de terrazas y su aplicación sobre la base de que el espacio público es de todos, no es propiedad de algunos bares. Se resistió como gato panza arriba a la Operación Navalips, con esa idea antigua más propia de los Planes Quinquenales de la Unión Soviética, de que si se califica un suelo como industrial allí se pondrá una industria. El solar de Navalips llevaba vacío 40 años, ahora se va a reactivar. Ha vendido Martín más peatonalizaciones de que las que ha llevado a cabo. En ocho años no ha sido capaz de sacar un contrato para el transporte urbano, aunque ahora vende como un éxito que se esté redactando el pliego. La nueva plaza de España es una buena iniciativa, dijo que se inauguraría en septiembre , estamos en abril y ya no habrá ceremonia de inauguración. El Teatro de Verano llevaba 7 años abandonado , se irá Martín al cabo de otros ocho años y seguirá sin terminarse. Para qué hablar del Portillo, un boquete en medio de una barriada con alta densidad de población , ahora nos dicen que igual se pide un préstamo para ver si se empieza, cuando nos vendieron un proyecto comercial y deportivo. La plaza de Sevilla sigue como estaba , ni parque ni aparcamiento, ni derribo de la Aduana ni Mercado Gastronómico . El Tiempo Libre, al que se opuso con todo tipo de iniciativas que defendían las residencias de lo que fue Educación y Descanso para al final pactar la solución que le había dado la Junta de Andalucía. En Memoria Democrática se han hecho avances, aunque ocho años para excavar las fosas comunes de San José suena a entretener al personal porque no era capaz de poner en marcha el parque previsto, que ahora se anuncia como promesa electoral . Buena persona, buen concejal sin exagerar.