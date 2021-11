En realidad lo de la tanqueta se ve feo más que el efecto causado. No ha provocado daños en ninguna persona, se ha utilizado solo para despejar calles en el Río San Pedro, una barriada obrera donde sus vecinos tienen que ir al médico, a trabajar, al colegio y otras actividades innecesarias. Pero queda feo, desde luego. No para que Yolanda Díaz se asuste y se ponga en plan Pablo Iglesias a contar en un tuit sus puntos de vista, ella es vicepresidenta del Gobierno que manda esa misma tanqueta. A mí me causa más dolor el muerto en el Campo de Gibraltar, que por lo visto nomerece la opinión de Ramón Espinar, de Íñigo Errejón o del Marqués de Galapagar. Vale, no lo han matado los huelguistas, tuviera que ver. Pero tampoco la tanqueta ha herido a nadie. El Ministerio del Interior es un poco torpe en las cuestiones de imagen.