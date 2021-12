Sobre los suicidios

En España se suicidan al año 3.500 personas. Un grave problema que se esconde bajo la alfombra. Mientras se dedican ingentes recursos públicos a prevenir la violencia machista que produce 50 muertes al año. Me parece bien que se haga, pero la magnitud de un problema y de otro no tiene parangón. La política de los medios de comunicación de ocultar la muerte por suicidio no tiene la menor utilidad, no está demostrado que se produzca un efecto emulación mientras que sí está demostrado que ocultar los hechos hace que las autoridades no tomen cartas en el asunto. Viene a cuento de Verónica Forqué. Y un abrazo desde aquí a Manolo Iborra.