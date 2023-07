Sobre los sueldos

A mí me parece que el sueldo de Bruno no está mal. La única comparación posiblees con otros alcaldes de la Bahía que lo tienen similares a él. Si se compara con el Kichi la diferencia es abrumadora, pero porque Kichi se puso un salario muy bajo. Conviene recordar también que durante 7 años Kichi cobró 60 mil euros anuales de la Diputación sin hacer absolutamente nada por este organismo, ir a los plenos y ya está. Que pasó a cobrar del Ayuntamiento solo para poder liberar a un concejal de Adelante de El Puerto que era diputado provincial, no por altruismo o austeridad.

Lo de que los grupos de la oposición tengan liberado a su portavoz es discutible. Lo de liberar al portavoz adjunto es un mamarracho integral. Yo fui portavoz 10 años, no solo no me liberaron ni lo necesité para ejercer mi actividad, sino que según los estatutos de IU la dieta que me daban se ingresaba en una cuenta de Izquierda Unida, así que yo me pagaba todos mis gastos.