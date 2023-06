El submarino de Vox. Por Fernando Santiago

Las redes sociales y la televisión nos han vuelto idiotas. Una sociedad de carajotes más pendientes de cuatro ricos medio tontos que han pagado una barbaridad de dinero para meterse en un submarino con el fin de mirar de cerca los restos del Titanic. El submarino, por mal nombre Titán, ha tenido pendiente al mundo entero mientras en las costas de Canarias o de Grecia decenas de migrantes que huían de las guerras y del hambre terminaban en el fondo del mar. Hemos dedicado más tiempo a los cuatro ricos que a los 400 pobres, con lo que se demuestra que el color de la piel sí que importa. No es de extrañar que un partido de profundas raíces franquistas y racistas determine el futuro de ciudades, comunidades y, no lo premita dios, de España. Los votantes y militantes de Vox van a misa cada domingo para después dar su apoyo a campañas racistas que pretenden expulsar de España a quienes están entre nosotros cuidando de nuestro ancianos o recogiendo la fruta que nos comemos. Son vomitivas las campañas de Vox contra los niños acogidos por el Estado con campañas tan repugnantes como “tu abuela cobra una pensión de 400 euros y un MENA cuesta 40 mil”. Esos bienpensantes que se confiesan y comulgan cada domingo, que tienen a dios en la boca todo el día, que pertenecen a no sé qué hermandad “aquel trueno vestino de nazareno” me producen un rechazo profundo. Si siguieran las directrices de la Iglesia a la que dicen pertenecer le darían de comer al hambriento y de beber al sediento, aplicarían la caridad que dice pregonar su religión en lugar de votar a partidos xenófobos. Todos esos cofrades que tienen dinero para que lo que de manera cursi llaman “los titulares” de su hermandad, repudian que el Estado rescate en el mar a quienes lo cruzan con riesgo para sus vidas. En cambio se estremecen porque cuatro tontos que pueden tirar cada uno 250 mil euros se hayan hundido en un submarino. Es la gran paradoja del siglo XXI, este occidente de la prosperidad y el bulo donde las mentiras corren rápido , la solidaridad no tiene hueco en los corazones. Los que ven como se gastan cientos de miles de euros en intentar rescatar a cuatro locos no se les ocurre que puedan necesitar ayuda Tartessos o Tierra de Todos. Estos días pensaba qué hubiera dicho Gabriel Delgado sobre esta paradoja, un partido racista encaramado en las instituciones, varios países con todos sus recursos para rescatar el submarino, y cientos de migrantes muertos en nuestras costas. La gente preocupada por el incidente de los millonarios atraídos por una película indiferentes ante el drama de nuestras costas. A ver si tanto cristiano de pacotilla dejan las procesiones y la televisión para practicar lo que dijo su dios.