La subida del agua

El presidente del Consorcio de Abastecimiento de Agua de la Zona Gaditana , Andrés Díaz, dice que la subida de la tarifa es una decisión técnica y no política, que no entiende el debate planteado por PSOE e IU. Me encantan estas majaderías. Vamos a ver ¿cómo ha llegado Andrés Díaz a ese puesto?¿es ingeniero, ha hecho una oposición, se sometió a un proceso de selección?No. Lo eligió el PP por un compromiso político. Así que no debe asustarse porque los partidos de la izquierda adopten decisiones políticas.