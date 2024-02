La subasta de Náutica

Lo único claro es que el edificio de Náutica no puede seguir así. Si la Junta lo va a subastar como hizo con Tiempo Libre , no me parece mal siempre y cuando tenga alguna utilidad, deje de ser una ruina. Me parece mucho mejor uso un Museo del Mar con las piezas rescatadas en el Centro de Arqueología Subacuática de La Caleta. La Junta, en tiempos del Piri, proyectó hacer allí un centro administrativo donde concentrar algunos servicios periféricos que estaban de alquiler. Ahora parece que la Junta tiene idea de una residencia universitaria. Cualquier cosa es buena mejor que la ruina actual.