Los socialistas que han visto la luz

Se ve que todos aquellos que tuvieron tanto mando en el PSOE, como ahora no lo tienen, se han vuelto libres y habladores: Felipe, Guerra, Paco Vázquez, Corcuera, Belloch, Borbolla. No hay nada como no tener poder para que a uno se le suelte la lengua. Antes "el que se mueva no sale en la foto", ahora parlanchines, con la COPE a la búsqueda de los socialistas contra Sánchez.