El silencio que acalla las bombas

Hacía tiempo que no asistía a una charla tan impresionante en Cajasol. El salón lleno a reventar hasta el punto de que hubo que cortar el acceso y una impresionante intervención de Emilio Morenatti. Presentado por Kiki y Pablo Juliá, Morenatti primero mostró con fotos y vídeos su trayectoria profesional desde que recibió el Premio Andalucía de Periodismo en 1992, su trabajo en la crisis del Perejil, donde compró una balsa de juguete para ir al islote, su fichaje por Assosiated Press, su cobertura del conficto Palestino y de Afganistán. Impresionante el atentado que le costó la amputación de una pierna y el vídeo sobre su rehabilitación en un hospital de Baltimore. Las fotos sobre la pandemia que le valieron el Premio Pullitzer , dejaron impactado al público. Y para terminar, sus fotos sobre la guerra de Ucrania. Hora y media con un silencio atronador. Cuando terminó la congoja era la sensación dominante. No he visto cosa igual.