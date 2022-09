No se vayan a creer ustedes que el despesque que organiza en Benalup (¿en Benalup?) Ángel León es una operación altruista para la promoción de la provincia. Es una iniciativa suya pagada por la Junta de Andalucía y la Diputación con destino a su promoción personal. No le den ustedes más vueltas, no miren al dedo.