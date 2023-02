Los señoros. Por Fernando Santiago

Hay palabras que tienen un prestigio sorprendente. Por ejemplo, comunista. Para los militantes del PCE el comunismo es un orgullo, llevan a gala ser partícipes de esa ideología por más que en su nombre se hayan producido más muertes que por ninguna otra idea en la historia. Diré incluso que todos somos indulgentes con el comunismo por la lucha llevada a cabo por los militantes de este partido contra la Dictadura, nadie se atreve a decir la verdad de los crímenes perpetrados en su nombre por temor a ser señalado como reaccionario. En sentido contrario, fascista, ni los más acérrimos seguidores de Vox o admiradores de Franco se reconocen en tal palabra . De ahí viene la palabra facha, de uso común como sinónimo de persona muy de derechas. Otra palabra con prestigio es feminista, todo el mundo es feminista, incluso hay gente que le añaden apellidos dada la multitud que se reclaman como tales, a pesar de que el movimiento feminista cada día está más dividido. Nadie se atreve a decir que no es feminista no vaya a recibir una lluvia de improperios. Por supuesto no hay nadie que se reconozca machista, ni siquiera masculinista. Nadie reclama los valores masculinos, ni siquiera se atreven a juntarse con hombres no vayan a recibir recriminaciones porque las feministas más radicales, tipo Irene Montero y compañía, están todo el día riñéndonos. No hacemos nunca nada bien, si pudieran nos mandaban a la cárcel de manera preventiva, presunción de culpabilidad se llama. Para qué decir si no usas ese horror del lenguaje inclusivo, entonces eres un pollavieja, un señoro o cualquier neologismo fabricado en el Ministerio de Igualdad por el feminismo profesional. Ese tipo de gente como eran Aznar, Anguita, Arzalluz o Guerra , siempre nos reñían , como un maestro de la vieja escuela. Iba uno a sus actos con el corazón encogido a la espera de la reprimenda , sea el exvicepresidente en el Oratorio, con los 80 pasados, que no ha perdido la costumbre. Así son las de la comparsa Las Musas, que este año no han tenido el éxito del año pasado (dijo Juanelo que ese jurado era “el peor de la historia”) siguen señalando con el dedo, quejándose, riñendo. Todo va mal, vamos a peor, esto es un desastre. En el carnaval hay otra expresión que tiene un prestigio sorprendente: “poca vergüenza”. Para mí es inexplicable, porque desde pequeño consideré una llamada de atención que me dijeran que no tenía vergüenza o que tenía poca vergüenza, las cosas que nos decían nuestros padres y maestros a la generación del Baby Boom. En el carnaval si se dice de alguien que tiene poca vergüenza es un elogio, incluso hubo una chirigota del Yuyu que se llamaba “Época vergüenza”.