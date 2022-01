La semana que viene la asamblea local del PSOE

En Gaspar del Pino. Se retira Fran González después de 8 años. Seguro se presentará el grupo compuesto por José Ramón Ortega, José Pacheco, Oscar Torres y Natalia Álvarez Dodero. Supongo que con Ortega de secretario local. Es probable que se presente La Mala Rodríguez con Marta Meléndez y Raquel Arenal, pero como ya no cuenta con el apoyo de la Ejecutiva Provincial , no se sabe. Se desconoce lo que hará Rafael Román, que no ha salido muy bien parado en el Congreso Provincial. Dato clave: el censo válido es el que sirvió para el Congreso Federal, del mes de julio. Así que las nuevas afiliaciones no van a servir.