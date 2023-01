Para los que no saben leer

No he leído ni escuchado a nadie criticar a Bruno García por haber nacido en Jerez. A nadie de ningún partido ni a ningún comentarista, articulista, tertuliano, influencer o asiduo a las redes. Sí he visto alguna crítica aislada hacia Bruno por vivir en Jerez. Son dos cosas muy diferentes. Uno nace donde quiere su madre, es asunto sin importancia alguna. Pero uno vive donde quiere vivir, es otro tema. Y ni siquiera sobre este asunto se ha volcado la oposición. Así que el que se quiera montar una película dándole la vuelta a los argumentos, refutando lo que no se ha dicho, que haga lo que quiera o que lea con más atención. España, ya se sabe, tiene un agudo problema de comprensión lectora como certifica el informe PISA.