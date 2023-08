El ritmo del alcalde

Si soy sincero tengo que decir primero que Bruno me cae bien. Creo que es buena persona, trabajador y tiene la inteligencia para no meterse en charcos innecesarios, le tengo aprecio desde hace años y, por supuesto, le deseo lo mejor. Restituyó sin alardes el cuadro del Rey, mantuvo los actos de apoyo al Día del Orgullo, pactó con la oposición liberaciones y representación en empresas y patronatos, ha mantenido la programación cultural sin censuras ni vetos. Hasta ahora ha actuado con prudencia, sin polémicas. Ahora bien, no creo que sea un éxito poner un desfibrilador, la verdad. La policía volvió a la playa porque tenían un pleito personal e ideológico con el anterior Equipo de Gobierno, no gracias a ninguna gestión. La ciudad sigue tan sucia como siempre, porque los gaditanos somos unos guarros. Cuando yo vea la primera piedra del nuevo hospital, la solución a Valcárcel o la inauguración de la Ciudad de la Justicia entonces podré aplaudir un éxito de Bruno que no hubiera conseguido Kichi. Cuando vea proyectos nuevos, ideas diferencias, consecución de inversiones para la ciudad que han salido de la imaginación del actual gobierno,entonces podré aplaudir. Por ahora lo único que veo es que en el Ayuntamiento vuelven Los Ángeles de Chano, que todo el mundo sabe quién ocupa el despacho que fue de Jorge Moreno y de Barcia, que se hacen las dedicaciones exclusivas a la medida particular para beneficiar la mezcla de lo privado y lo público, que se pone el parche antes de que salga el grano en la EDUSSI por si acaso.