El retorno de los vándalos. Por Yolanda Vallejo

Yo no sé a usted, pero a mí me pasa que, cuando escucho o leo la palabra «vándalo», me sale de natural lo de «inmisericorde» que decía Teófila Martínez. No sé si se acuerda -aunque tampoco ha pasado tanto tiempo- pero los vándalos inmisericordes campaban a sus anchas en nuestra ciudad hace más o menos una década, cuando un día sí y al otro también, destrozaban bancos y papeleras, se llevaban las pailas de la playa, rompían los cristales de la Punta de San Felipe, dañaban las pistas de skate de Puntales y de Santa Bárbara, le quitaban la espiocha a la estatua del Tío de la Tiza, el sable a la Pepa… en fin, que tenía faena el Ayuntamiento de entonces reparando lo que muchas veces resultaba irreparable. Más de cien mil euros se destinaban cada año a remendar la ciudad, un importe que podría haberse asignado a otros menesteres, claro, pero que había que gastar en reparaciones porque cada mañana amanecía Cádiz con un roto o con un descosido distinto. Y eso que las autoridades municipales se empeñaban en hacer pedagogía -ya no se dice tanto lo de hacer pedagogía, por cierto- para que aprendiésemos a reconocer la diferencia entre lo público y lo gratis -eso no lo aprenderemos nunca- repitiendo que lo que es de todos no es de nadie.