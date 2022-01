El resultado de los sondeos de opinión

El País y la SER han difundido una en la que da al PSOE primer partido pero la suma de PP y Vox es superior a la suma del Partido Socialista y Unidas Podemos. Nada se ha preguntado sobre la presunta plataforma de Yolanda Díaz. Lo llamativo es que la gente opina bien de las actuaciones del gobierno aunque no esté dispuesta a votar a los partidos que lo integran. Algo falla. También sorprende la fidelidad del voto de Vox: el 90% de los que votaron a este partido lo volverían a hacer, mientras que solo el 60% de los votantes socialistas , del PP y de Podemos manifiestan su intención de repetir. Ciudadanos estaba al borde del abismo y ha dado un paso al frente. Un 15% de votantes socialistas se van al PP, un 15% de votantes del PP se van a Vox. Un 30% de votantes de Ciudadanos no saben qué van a hacer, mientras una mayoría ya saben que no van a volver a votar a este partido. Curiosamente la encuesta de PRISA no pregunta por las elecciooes autonómicas de Castilla y León o de Andalucía, donde van a ser las próximas elecciones.