Este gobierno lleva dos años en el cargo y todavía no ha sido capaz de dedicar ni un euro a la reparación de las murallas, degradadas en buena parte. Muchos anuncios: que si no había presupuesto (lo hay desde hace un año) que si iba a pasar a Cultura (este Ministerio no ha querido), que si ya estaba hecho el proyecto a la espera de un informe del Ministerio de Cultura (se hizo). Pero ahí seguimos, sin dinero para la muralla.Conviene recordar a todos los exégetas del Gobierno que la ciudad depende de las murallas para su existencia. Menos rollos y más ejecución.