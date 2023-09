Comprendo que al actual Equipo de Gobierno no tiene responsabilidades pero la Regata actual es una versión miniaturizada. Todo el mundo tiene en la cabeza la Gran Regata Colón 92, esta es una versión de la Señorita Pepis. Digo más: para esto, mejor que no se hagan estas regatas. Según se comenta la organización las va a eliminar porque los grandes veleros no se apuntan.