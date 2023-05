La razón y la ley

Adelante Izquierda Gaditana tiene razón aunque la ley parece que no está de su parte. Más allá de las sobreactuaciones, del acaloramiento de la campaña, Adelante Izquierda Gaditana es el heredero de Adelante Cádiz, basta con mirar el número de concejales del Equipo de Gobierno que van en su lista. Otra cosa es que hace cuatro años la mayoría pertenecían a Podemos, partido que abandonaron para crear Adelante Andalucía. Podemos recurre a una triquiñuela para colarse con el apoyo tácito del PP. Es cierto que hace 4 años había una mayoría de concejales de Podemos en la coalición, luego Teresa y los suyos abandonaron el partido que ahora pretende buscar un cuelo por la gatera. Puede ser visto con lógica pero es una triquiñuela para tener lo que la ciudadanía no les da. Lo que habría que hacer no es un debate a 11, sino un debate a 3 entre los únicos con posibilidades, Oscar, Bruno y David.