Sobre el racismo

España no es un país racista pero hay racismo en España, incluso hay un partido político que ha hecho bandera de actitudes racistas. Por supuesto los insultos que pueda recibir un niñato multimillonario que vive en La Moraleja es algo reprobable pero no me parece que sea especialmente preocupante. A mí me preocupa el racismo que reciben los menores no acompañados a los que Vox gusta señalar con su acrónimo MENAs, para cosificarlos. Conviene recordar los actos de campaña de este partido en la puerta de los centros de menores, la publicidad de Vox en Madrid "un MENA cuesta 50 mil euros y tu abuela recibe una pensión de 400 euros", "los extranjeros vienen a aprovecharse de la generosidad del Estado español" y todo lo demás. Eso sí es preocupante, pero no consigue titulares ni espacio en las televisiones. Es preocupante los subsaharianos que recogen la verdura y las horalizas de Almería que viven en chabolas y son maltratados, es preocupanta cómo viven las mujeres marroquíes que recogen la fresa en Huelva, los sudamericanos que recogen la fruta en Murcia, los migrantes que trabajan en la aceituna en Jaén, la cantidad de migrantes que trabajan sin contrato en España. Eso sí es preocupante pero como no le afecta a jugadores de fútbol no tienen portadas ni atención.