Lo público y lo privado

Siempre pensé que debía limitarse muy bien la actividad pública y la privada, para evitar interferencias y tratos de favor. Debe ser una ingenuidad por mi parte. Me resulta rarísimo eso de "media liberación" que se ha inventado el Ayuntamiento de Cádiz para beneficiar a algunos concejales. Peor aún es mezclar las competencias municipales con la actividad particular. Que la concejala de Vivienda, Ana María Sanjuán, tenga dos empresas del sector inmobiliario debió haber llevado al alcalde a encargarle cualquier cosa que no tuviera que ver con su vida privada. Lo mismo podríamos decir del concejal de Servicios Sociales,Pablo Otero, director de una residencia de ancianos privada.