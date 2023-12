El provecho de viajar. Por Fernando Santiago

Según frase atribuida a Rafael Azcona “como fuera de casa no se está en ningún sitio”, dicho con un verso de Sabina “hotel dulce hotel”. Digamos que viajar reporta muchos beneficios para la cultura y la inteligencia, siempre que no se pretenda ir todas las veces al mismo sitio , coger un crucero o un tour de esos que están unas horas en cada ciudad como la película “Si hoy es martes esto es Bélgica”. Hay que viajar con calma, comprender cómo se organizan otras ciudades, empatizar con sus vecinos, observar la manera en que la historia ha dejado su huella. Fue espantoso aquel comentario de una crucerista, en plan Margarita Gutiérrez, “Cádiz tiene poco que ver”, lo que en la ciudad se ha tomado como una afrenta, con razón. No hagamos nosotros lo mismo cuando vayamos por ahí. No se trata de llegar, comer, dar un pequeño paseo y a la siguiente, concluir con unas fotos para subirlas a Facebook e Instagram para vacilar con los colegas del viaje que hemos hecho. Esta última parte tiene de positivo que nos evitamos a los amigos soltándonos la turra de la maravillosa experiencia, lo bien que lo han pasado, las excelencias culinarias que se han encontrado, lo barato que ha sido todo, lo fantástico que es su destino, lo que hacen mientras nosotros ponemos cara de que no nos interesa lo más mínimo, aunque digamos lo contrario, incluso callamos a la espera de contar nuestro propio viaje . Hay quienes viajan para poder hablar de su viaje, más que para deleitarse con otras culturas u otra forma de vivir. Los vuelos de bajo coste , los cruceros baratos, los apartamentos turísticos, han convertido el turismo en el ocio preferido para muchos incluso en el empleo para cantidad de gente. Si uno va a Bergen, Oslo, Copenhague, Londres, Nueva York, San Francisco, Barcelona, Ciudad del Cabo, Miami o Buenos Aires podría fijarse la manera en que han resuelto la relación puerto ciudad al alejar el tráfico de mercancías del centro, construir puertos exteriores y convertir los muelles en lugares de ocio y esparcimiento. Soluciones que en Cádiz pueden tardar décadas en todo el mundo empezaron hace mucho. Alguien podrá comer en Puerto Madero, en los Docks, en el Victoria & Albert Waterfront, el Moll de la Fusta, el Bayside, el Nyhavn , Pier 39, tantos lugares donde hace muchos años se llegó al acuerdo de trasladar el tráfico de mercancías para sustituirlo por otra actividad. Incluso en Osla soterraron el tráfico para que se pudiera llegar paseando desde el edificio del Ayuntamiento a la zona comercial de los muelles, una Gran Plaza del Mar a lo noruego. Debe ser que nuestros gobernantes tienen la costumbre de viajar poco o no se enteran de cómo se resuelven las cosas .