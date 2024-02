La procesión va por dentro

No he formalizado la apostasía por mera pereza. Soy apóstata, y a mucha honra, salvo que no tengo papeles. Tanto que no le veo sentido a esa fiesta que llaman Semana Santa,un botellón con incienso. Hay gustos para todo. Por eso no entendí al compañero de Onda Cádiz que sí había apostatado pero quería retransmitir las procesiones de la ciudad. Yo me voy de camping, como cantaba la chirigota. Por si fuera poco denunció a la directora de Onda Cádiz porque decía que le habían discriminado por razones religiosas. Qué cosas más raras, ese empeño del apóstata por el capillismo, supongo que detrás de eso deben estar las dietas y gratificaciones que la empresa municipal paga a sus trabajadores por la retransmisión de las procesiones, si no es así no tiene explicación posible. Hubo una primera inspección de trabajo que le dio la razón al apóstata y ahora la Junta ha anulado el acta y le ha dado la razón a la directora de Onda Cádiz.