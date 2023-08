Lo privado y lo público

Si a Teresa Rodríguez le parece bien darle a sus hijas el pecho hasta que sean adultas es asunto de ella. Así lo ha decidido y así ha podido hacerlo. Lo que resulta ridículo es que lo convierta en algo público y político. Las mujeres que han tomado una decisión diferente o que no han podido darle el pecho a sus hijos no son peores que Teresa. La líder de Adelante Andalucía convocó una "Tetada popular" en el Palillero, con el escaso éxito que tiene todo lo que hace ese partido. Ahora, no contenta con ese ridículo, nos cuenta que desteta a su hija y que va a preparar una Ley de Apoyo a la Lactancia o algo por el estilo. Por favor, Tere, deja de hacer el ridículo, vive tu vida con un poco de pudor, no conviertas en política aquello que tú prefieres.