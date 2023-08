El postureo de las carreras de Sanlúcar

A mí me parecen un rollo gordo, pero comprendo que pueda haber gente que le resulte divertido ver las carreras en la playa. Lo que no tiene ni pies ni cabeza son los palcos para los señoritos. Los que van ahí se sitúan a una distancia prudente del pueblo, van a esos palcos para ser vistos y para comer y beber de gañote. Ni les interesan las carreras ni nada, les interesa esa sensación de formar parte de una élite de privilegiados que no tienen que oler a sudor ni juntarse con la masa mientras salen en los medios. Lo importante, parece ser, no son las propias carreras sino los señoritos que van a los palcos a decir que las ven. Un día se podían volver los que están en la arena y asaltar los palcos al grito de "¡canapés para todos!"