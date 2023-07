La política como industria

Ayer la Diputación aprobó 15 dedicaciones exclusivas y una parcial para todos los miembros del equipo de gobierno, 20 asesores para el gobierno, y 12 para la oposición.48 de una tacada. Si se suman a los que tiene el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno de España, tenemos una legión de políticos profesionales. Estaba muy enfadado Ruiz Boix porque, según parece, había entendido que le iban a dar un asesor más con la categoría de técnico y al final el PP no accedió. También mostró su enfado porque el PSOE, con los mismos diputados provinciales que el PP, solo iba a tener dos diputados liberados. Conviene decir que la oposición no hace oposición en la Diputación, van a los plenos, dicen alguna que otra cosa, llevan alguna propuesta casi siempre enviada por las direcciones de los partidos, y no vuelven a pensar en el organismo provincial porque dedican su tiempo y su esfuerzo a su ayuntamiento o a su partido. Así ocurrió con Kichi, con los de Ciudadanos, con los de Andalucía por Sí, los tres grupos del anterior periodo que ya no existen. Así lleva ocurriendo con Izquierda Unida desde 1983, de hecho ayer su único diputado provincial ni siquiera abrió la boca. Los liberados de la oposición y los asesores que tiene cada grupo se dedican al partido, algunos ni pisan el Palacio Provincial. Lo mismo que la generosa subvención que da la Diputación a los grupos, que ni siquiera se justifica, la Diputación consiente en un subterfugio consistente en un acuerdo entre el grupo de diputados y el partido de turno, único documento aportado por los grupos. Si no hubiera sido por el mosqueo de Ruiz Boix , el pleno de organización hubiera durado 5´, lo que suelen durar estos plenos. Pasó en el Ayuntamiento. Los gobiernos de turno compran a los partidos de la oposición con dinero y asesores. Supongo que ayer el PP no le dio el liberado de más y el asesor extra al PSOE para poder decir que había ahorrado 16 mil euros. Sin explicar, claro, que había tres grupos menos, lo que quiere decir tres portavoces menos y seis asesores de grupos menos. Ese es el ahorro. Lo sueldos es cuestión de opiniones, a mí me parecen exagerados los de la Diputación, no creo que pueda equipararse su evolución al Estatuto del Empleado Público: ningún político lo es por haber pasado unas oposiciones.