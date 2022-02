Wonder of the Sea

¿Hubiera podido maniobrar con el Parque Eólico? La llegada y la salida del puerto de Cádiz del crucero más grande del mundo me hace pensar si hubiera podido atracar en la dársena de la ciudad en el caso de que estuviera el Parque Eólico.

Por cierto, el lunes acaba el plazo para presentar alegaciones. Todavía no lo ha hecho el Ayuntamiento de Cádiz.