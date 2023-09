Por lo visto está todo el mundo muy contento porque los plenos municipales de Cádiz son más cortos. Yo no entiendo el beneficio de la brevedad. A mí me gustaban los plenos cuando era concejal. Prestaba atención a todos los intervinientes, fueran del partido que fueran. Procuraba no levantarme ni para ir al baño. Un pleno es la ciudad reunida, no sé por qué tiene que ser breve o el motivo por el que le molesta a la gente que duren mucho.