Los perritos

Resulta que ayer no hubo fuegos artificiales como era costumbre para no molestar a los perros, o a algunos perros. Eso se llama gobernar para las minorías. En cambio había tres carpas que molestaban a los vecinos, que pregunten en los alrlededores. No se puede molestar a los perros pero sí se puede molestar a los vecinos. Qué manera más rara de gobernar. En lugar de gobernar para la mayoría, o pensando en todos, se gobierna para una minoría. Dicho lo anterior, a mí los fuegos artificiales me dan completamente igual.