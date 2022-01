No te lo perdonaré nunca, Lola

Hace muchos años que no voy a una cabalgata de Reyes. Llevé a mi hija, como hemos hecho todos, y no tengo nietos, así que no puedo opinar nada más que lo que muestran las redes sociales y las televisiones. Lo del osito con la cabeza floja ha sido muy divertido en las redes sociales, la mayoría de los personajes eran feos de solemnidad, es una apreciación personal.desde luego. Es absurdo que se limiten aforos y se celebre una cabalgata de Reyes. Espero que de ahí no salgan contagiados.