El peor jurado de la historia

Así ha sido calificado el jurado del Concurso de agrupaciones del Falla en algunas redes sociales. Yo no tengo ni idea del tema, no sé si ha sido peor o mejor. Sí le he visto un ansia de notoriedad grande y alguna actitud poco apropiada, como la secretaria diciendo que era un suplicio cuando nadie la obligó a participar en él, o la pancarta sobre Valcárcel, o ese integrante que va por las redes sociales dando todo tipo de justificaciones, muchas de ellas de carácter político. He visto algún capricho que otro pero como todos los jurados.