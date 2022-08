El partido de ayer visto por Ángel Pinto

Una de las señas de identidad de las redes sociales en las que quemamos nuestro tiempo es la atribución de frases campanudas a personajes famosos. Cualquier chascarrillo de internet lleva al lado la foto de Borges, de Les Luthiers, de Paquirrín. A veces la autoría es cierta, a veces es una invención grosera. “No creas todo lo que leas en Facebook”, dijo Gandhi. O tal vez no.

El caso es que se le atribuye a Jorge Valdano una sentencia misteriosa: “el fútbol es un estado de ánimo”. No sé muy bien lo que quiso decir el argentino, pero yo mutaría levemente su oración para dejarla así: “el fútbol genera estados de ánimo”. Durante la presente temporada, el Cádiz Club de Fútbol se está esforzando de lo lindo para volatilizar la alegría de los corazones de sus aficionados. Esta noche, sin ir más lejos, once hombres vestidos como suelen hacerlo nuestros futbolistas han sido vapuleados por el Athletic de Bilbao ante muchos miles de ojos que iban cargando su mirada de tristeza conforme pasaban los minutos. Ha sido un espectáculo dantesco, una actuación impropia de un equipo de la máxima categoría nacional.

Y eso que no se pide demasiado.

Se pide que los jugadores, ayunos de técnica por el capricho del destino, se ganen los aplausos con su esfuerzo. Se pide que no manchen la camiseta que una vez vistieron Baena y Carvallo, Mágico y Mejías, Armando y Raúl López. Se pide, en fin, que a falta de calidad regalen sudor, carreras y piernas fuertes.

Se pide a la directiva que invierta como corresponde a la Primera División. Que devuelvan al club en forma de fichajes parte del dinero que está generando y que ahora termina en terrenos en proceso de expropiación, en salarios de campanillas para dirigentes, en dios sabe dónde más. Se pide, ya puestos, que dejen de tratar al aficionado como ganado y que no vuelvan a poner en riesgo su integridad física. Una vez más, muchedumbres hacinadas cerca de puertas de entrada semicerradas. Una vez más, tornos que no funcionan (el que le tocó a un servidor en suerte, por ejemplo), caos en las accesos, centenares de personas alteradas, gritando, empujándose levemente. Estamos comprando boletos para que ocurra una desgracia.

Volviendo a lo deportivo, creo que no es día para comentar el choque, porque en puridad, no hubo choque; solo fuimos testigos de un paseo militar de un buen equipo ante once personas que parecían que se habían conocido en los vestuarios, tal fue su descoordinación. El Cádiz ha sido transparente en defensa e inoperante en ataque. Ha sido pésimo sin balón y peor aun con él. O viceversa. Los vascos han sido superiores de principio a fin, individual y colectivamente, física y tácticamente. Cualquier análisis de lo que ha intentado hacer hoy el equipo de Sergio conduce indefectiblemente a la melancolía (de nuevo, los estados de ánimo).