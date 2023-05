Los pacientes del doctor Beiro. Por Fernando Santiago

En un ejercicio de ingenuidad podemos suponer que los 300(¡au!¡au! )que se presentan en las diferentes candidaturas a las municipales pretenden mejorar la vida de sus vecinos, aunque después entran otros criterios: los hay que ni siquiera tienen la más mínima relación con Cádiz (el caso de la tal Marina Liberato), los que están por vanidad, otros por ambición, incluso los que lo único que quieren es tener un salario. Por supuesto hay quienes están por un compromiso con sus ideas. Lo más curioso para mí es cómo la gente deja al descubierto sus complejos cuando tienen que decir su profesión . Eugenio Belgrano dice ser “emprendedor y autónomo”, no se sabe qué emprende y la condición administrativa de autónomo a qué se refiere, sabemos que tiene un juicio pendiente tras una denuncia del colegio de arqueólogos . Igual le da vergüenza decir que tiene una tienda de patinetes. Eso de “autónomo” es una de las dedicaciones más repetidas entre los candidatos, junto con la de jubilado. Todo el mundo sabe qué es un pensionista pero autónomo solo es una figura administrativa . Hay también “técnicos en jardines” , no sé si se refiere a jardinero, hostelero se supone que no será camarero, cabe pensar que tiene un bar . Hay varios dirigentes de asociaciones de vecinos, aunque , con honrosas excepciones, las AVV ya no son lo que eran, ya no son organizaciones reivindicativas , suelen ser una especie de peñas en locales municipales. Algunos se califican a sí mismos como “activistas” aunque no se sabe qué activan ni qué profesión es “activista”. Ninguno dice ser sindicalista, quizás porque no está bien visto o porque los grandes sindicalistas de la ciudad han muerto o se han retirado. También hay varios autores de carnaval, que para ser reseñado debe ser algo de prestigio . Lo mismo digo de la cantidad de cofrades, sobre todo en la lista del PP. No veo el prestigio de ser hermano mayor , supongo que debe tenerlo para alguien. El colmo de los colmos es Ismael Beiro, que le va añadiendo títulos a su definición en tuiter. Antes era una sucesión de rangos académicos que reflejaban los complejos de una persona que se ha dedicado toda su vida a actuar por tablaos y el dinero lo ha invertido en bares. Decía lo siguiente:”Ingeniero superior, máster en calidad, en dirección de empresas audiovisuales y mercados financieros. Doctorando en CC de la Comunicación”. Durante el carnaval, tras el cuplé de Vera Luque, añadió “payaso carnavalero” aunque en realidad solo le dijeron lo primero. Ahora le ha añadido “alcalde”, reflejo de un deseo , no lo premita dios, como dijo Lola Flores. Con lo hermoso que es decir “abogado”, “médico”, “periodista” o lo que sea.