Muy de acuerdo con el Gobierno de Italia, que ha decretado la obligatoriedad de las vacunas para todas las personas mayores de 50 años. Completamente a favor de Macron, que ha declarado "vamos a fastidiar todo lo posible a los que no se han vacunado". Ese es el camino. Yo sería tan expeditivo como Draghi, en su defecto, tan persistente como Macron. No se debería poder ir al trabajo, a espectáculos públicos, al transporte público, a la hostelería, sin estar vacunados, caso de que el Gobierno piense que la Constitución no permite la obligatoriedad de la vcacuna. Las dos terceras partes de los ingresados en UCI son gente que no se han vacunado. Ni España ni ningún país puede permitir semejante desatino.