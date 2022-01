Sobre los nuevos empleos. Daniel López Marijuán

Siento no compartir ese tecnooptimismo que proclaman los entrevistados en el buen reportaje de Diario de Cádiz sobre el futuro de la ciudad y provincia, porque:- La tecnologización de la economía no solo provocará, ya lo está haciendo, una precarización y empobrecimiento de las clases trabajadoras, sino una pérdida neta de empleo.- La ciudad carece de modelo de desarrollo y ha renunciado a elaborar el instrumento necesario para ello: un nuevo Pgou, donde la cultura, la regeneración industrial y la acción climática fueran los ejes tractores, con participación real de la ciudadanía.- Las administraciones siguen castigando a la ciudad con su escuálida inversión y los fondos Next Generation son una carta a los reyes magos donde ha cabido de todo.-La Universidad de Cádiz no ejerce ese papel motor de transformación social, científica y cultural, es una institución demasiado dependiente de quien la financia y con proyectos, como el de Ceimar, de alcance limitado.- A diferencia de Granada, con una fuerte impronta científica de su Universidad ( la mejor valorada de Andalucía) y de Málaga, donde la oferta cultural y la innovación tecnológica son fortalezas, Cádiz sigue postrada en la decadencia y en la ausencia de modelos de despegue, lo que llaman falta de misión y de visión.