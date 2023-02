El nuevo Caminito en Cosas de Comé

El antiguo bar El Caminito comienza una nueva etapa. Ricardo Sierra Gudín, de 54 años y cocinero de vocación, se ha lanzado a hacer su sueño realidad tras pasar más de una década en Venezuela buscando, nunca mejor dicho, «un camino». El restaurante mantiene su nombre como El Caminito by Gudín.

Allí creó una plantación bajo la marca Gudín Xocolatl con la que creaba su propio chocolate desde el origen. Así se tituló como maestro chocolatero en Venezuela. El último impulso para dar el paso de dedicarse a tiempo completo a la cocina le vino con el libro «Los secretos de los pucheros» de Hervé This. El siguiente paso de Gudín fue estudiar en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla y obtener el título de Chef Ejecutivo.

Tras trabajar independientemente como cocinero, volvió a Navantia, donde comprobó definitivamente que ese no era el trabajo que quería ejercer el resto de su vida sentado en una oficina. Según cuenta, en una visita a la virgen de La Palma, pidió que le mostrara un camino, y casualmente dio con él, con local de El Caminito y la capilla de la virgen que le da nombre al local. Sin pensarlo mucho más, lo alquiló.

Lo principal para él es divertirse en esta nueva aventura en la que está acompañado por Deyanira Guillén, su mujer y encargada de la gerencia y la sala de El Caminito by Gudín. Por eso define su carta como algo «rocambolesca», en la que no hay nada congelado: «en el congelador solo tengo hielo», cuenta. Por ahora está tomándole el pulso a la clientela con un menú en el que no falta un plato de cuchara todos los días, platos con influencias asiáticas, unas anchoas que prepara el mismo, y opciones más tradicionales, y repostería hecha por él mismo como el parfait de chocolate y la tarta de manzana. Eso sí, la ensaladilla tendrá que esperar a que pase esta primera etapa en la que se está dando a conocer. También sirve desayunos con panes de masa madre que él mismo elabora. En el apartado de vinos, cuenta con una carta confeccionada por González Byass.